Calabria a Mediaset: «Il nostro obiettivo è alzare la Champions». Le parole del capitano rossonero dopo l’accesso in semifinale

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Napoli-Milan. Le parole del capitano rossonero:

SEMIFINALE – «Sono veramente orgoglioso di questa squadra. Abbiamo corso l’uno per l’altro con spirito di sacrificio. Quando fai queste prestazioni non è un caso che vinci anche contro grandi squadre come questo Napoli».

DAVIDE BAMBINO – «Di credere nei propri sogni: se ci credi puoi raggiungere qualsiasi cosa. Non vedo l’ora di giocare le semifinali. Voglio fare tutte e tre le partite a questo punto»–

ALZARE LA CHAMPIONS – «Devo, bisogna pensarla così. Il nostro obiettivo è quello. È giusto sognarla. Ci sono squadre più pronte di noi, ma si tratta di una partita di calcio. Ci sono tre partite e posso immaginare di poterla alzare..»