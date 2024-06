Rinnovo Maignan, volontà CHIARA del portiere francese e RICHIESTA precisa al Milan: TUTTI gli aggiornamenti sulla vicenda. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, Mike Maignan, tema caldo del calciomercato Milan, ha espresso al club rossonero come priorità quella del rinnovo.

L’offerta attuale del club rossonero supera i 4,5 milioni di euro, più bonus, una cifra superiore rispetto ai 2,8 milioni attualmente percepiti e i margini per continuare a trattare ci sono, così come la volontà di tutti di proseguire nella negoziazione. Attualmente, però, la situazione è in salita perché i rossoneri non sono intenzionati ad alzare ulteriormente la proposta d’ingaggio.