Di Canio punge Leao: «Vinicius ha fame, non gli importa di sbrigarsi perché deve registrare il disco Rap». Le parole dell’ex calciatore

Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Vinicius Junior, lanciando una frecciatina a Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Nel brasiliano c’è la fame, la rabbia di migliorare e vincere, poi avrà sicuramente anche i suoi Hobby, ma non gli importa di sbrigarsi a fare l’allenamento perchè deve correre in studio per registrare il disco Rap che dura 8 ore. Bisogna stare sul campo e non avere spreco di energie»