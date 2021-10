Cairo: «La pandemia ha creato tensioni finanziare gravi. Perdite colossali…»

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato delle difficoltà economiche e finanziarie dei club di Serie A dopo la pandemia

Urbano Cairo, presidente del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle difficoltà che stanno attraversando i club sotto il profilo economico e finanziario.

«Ci sarà bisogno di altro, perché il calcio ha avuto una botta notevolissima dalla pandemia: per un anno e mezzo ha perso il pubblico, tanti sponsor hanno ridotto gli impegni e sono mancati gli apporti del calciomercato. In questa pandemia si sono create tensioni finanziarie gravi e lo si vede dai bilanci di molti club, con perdite colossali e con aumenti di capitale importanti per chi può farli. L’industria del calcio ha un gettito fiscale notevole e con un numero di addetti di oltre 300 mila persone: non pensare di dare una mano a un settore così importante, che ha avuto buchi di bilancio enormi, potrebbe essere un problema».