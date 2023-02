Cagni su De Ketelaere: «Ha dimostrato di non reggere la pressione». Le parole dell’allenatore a Tuttomercatoweb

Luigi Cagni ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex allenatore sul calciatore del Milan:

«Tecnicamente è una mezzapunta, la prima volta che l’ho visto ha impressionato anche me dal punto di vista fisico. Ad oggi ha dimostrato di non essere capace di reggere le pressioni che ci sono in grande squadre come il Milan»