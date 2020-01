Cagliari-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il diciannovesimo match dei rossoneri nella Serie A 2019/20

Cagliari-Milan streaming: diciannovesimo match di campionato per i rossoneri, l’undicesimo sotto la gestione Pioli. Se il treno Champions è ormai già perso, per quello dell’Europa League c’è ancora tempo, ma non troppo. Per questo motivo il Diavolo dovrà necessariamente iniziare a tornare alla vittoria. La trasferta contro i sardi in tal senso è una delle partite peggiori: nonostante Nainggolan e compagni arrivino da tre sconfitte consecutive, si trovano comunque al sesto posto in classifica, con ben 7 lunghezze di vantaggio sul Milan. Vedremo se l’effetto Ibrahimovic, che contro il Cagliari dovrebbe giocare dal primo minuto, inizierà a dare i primi frutti.

Cagliari-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Cagliari-Milan è visibile in TV sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Cagliari-Milan in streaming è necessario collegarsi a Sky Go, oppure a Now TV, ed acquistare un ticket.

Cagliari-Milan, ultime e probabili formazioni

CAGLIARI – Maran non centra una vittoria da ben 5 giornate. Contro il Milan il tecnico potrebbe optare per il 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà ancora Olsen, che avrà davanti la coppia di centrali Klavan-Pisacane con a destra Faragò e, a sinistra, il solito ballottaggio tra Lykogiannis e Pellegrini. Nainggolan agirà dietro alle punte Joao Pedro e Simeone.

MILAN – Pioli si affiderà probabilmente ancora al 4-3-3, ma dovrebbe lanciare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese verrà supportato dai soliti Suso e Calhanoglu. Retroguardia confermata, con il consueto ballottaggio sulla destra tra Calabria e Conti. In mediana invece Paquetà, Kessie e Krunic si contendono una maglia da titolare. Gli altri due posti dovrebbero essere occupati da Bennacer e Bonaventura.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-1-2) – Olsen, Pellegrini, Cacciatore, Pisacane, Faragò, Cigarini, Rog, Nandez, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Bonaventura, Bennacer, Krunic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Suso.