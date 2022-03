Cagliari Milan, sfida tra due difensori in rampa di lancio

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi in Cagliari Milan.

ANDREA CARBONI vs PIERRE KALULU

Due difensori in rampa di lancio, classe 2001 il sardo e 2000 il francese, ma protagonisti di due momenti diametralmente opposti. Carboni, nato e cresciuto in provincia di Nuoro, è partito dalla panchina nelle ultime cinque partite del Cagliari e al suo posto si sono alternati Obert e Altare. Kalulu, al contrario, sta vivendo il momento migliore della sua stagione e anche della sua finora giovane carriera rossonera. Contro il Milan Mazzarri potrebbe ridare una chance ad Andrea, che dei rossoblù è il giocatore che in stagione ha conteggiato più passaggi nella propria metà campo (459), contrasti (41), respinte difensive (69) e tiri respinti (14). All’Unipol Domus Kalulu potrebbe arrivare a 20 presenze stagionali in Serie A, di cui 7 delle ultime 10 da titolare: 1128 minuti giocati, 83 palloni recuperati, 52 contrasti vinti, statistiche che confermano il suo momento d’oro.