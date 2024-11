Cagliari Milan, doppia espulsione per la squadra sarda: salteranno il match. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, dopo il pesantissimo successo ottenuto in trasferta contro il Monza in campionato, sarà impegnato questa sera contro il Real Madrid in Champions League. Il prossimo match di campionato, però, vedrà i rossoneri affrontare il Cagliari.

La squadra allenata da Davide Nicola (causa doppia espulsione nell’ultimo match contro la Lazio) dovrà fare a meno sia di Yerry Mina che di Michel Adopo.