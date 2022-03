Cagliari Milan, pochi dubbi per Mazzarri. Ritorno al 3-5-2

A poche ore da Cagliari-Milan, il tecnico rossoblù si ritrova con dei dubbi riguardanti esclusivamente l’attacco

La positività al Covid di Daniele Baselli ha in qualche modo sciolto i dubbi di Walter Mazzarri riguardanti il centrocampo e soprattutto la possibilità di vedere insieme l’ex granata e Razvan Marin che questa sera, riferisce La Nuova Sardegna, giocherà insieme a Deiola.

Per il tecnico rossoblù si prospetta dunque un ritorno al 3-5-2 senza particolari rivoluzioni. L’unico cruccio, come sempre, è chi schierare in attacco. Pavoletti, al momento, sarebbe favorito a Pereiro.