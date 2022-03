Cagliari Milan, l’analisi della squadra arbitrale

Dal sito ufficiale dei rossoneri, l’analisi della squadra arbitrale che stasera dirigerà Cagliari Milan

Ad arbitrare la sfida di questa sera sarà il 40enne Marco Di Bello, alla 136ª direzione in Serie A. Per il fischietto di Brindisi sono già 13 i precedenti con il Milan, di cui tre in questa stagione: le vittorie in trasferta con Atalanta ed Empoli e il pareggio in casa contro la Juventus. Più lontana nel tempo l’ultima direzione di gara col Cagliari: la sconfitta interna con l’Empoli dello scorso 22 settembre. Complessivamente 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i rossoneri con l’arbitro pugliese. Ad assistere Di Bello saranno i guardalinee Peretti e Del Giovane oltre al quarto uomo Marinelli. Al VAR ci sarà Fabbri, coadiuvato da Meli.