Cagliari-Milan, i precedenti: una sola sconfitta per i rossoneri contro i sardi

Sabato 11 gennaio alle 15:00 andrà in scena Cagliari-Milan: i precedenti tra le due compagini sorridono ai rossoneri

Cagliari-Milan, in programma sabato 11 gennaio alle ore 15:00, sarà un match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I precedenti tra le due compagini, dati alla mano, sorridono pienamente alla compagine di Pioli. In 30 partite di campionato giocate infatti tra sardi e rossoneri, sono 22 le vittorie del Diavolo, 7 i pareggi e una sola la vittoria del Cagliari.

Quest’ultima è giunta nel 2017, quando i rossoblù sconfissero il Milan per 2-1 con rete in extremis di Pisacane. Restringendo poi il campo alle sole gare disputate in casa dei sardi, sono 8 le vittorie del Milan, 6 i pareggi e sempre una la sconfitta.