Cagliari Milan, contro i sardi Ibrahimovic si scatena, e insegue il record di Bobo Vieri

Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare titolare domani sera in Cagliari Milan. Contro i sardi, lo svedese è scatenato, come riportano i dati della Lega Serie A:

«Zlatan Ibrahimovic ha segnato in tutte le ultime sette partite di Serie A TIM giocate contro il

Cagliari (otto reti totali) – l’ultimo giocatore capace di trovare il gol per otto presenze consecutive contro una singola avversaria nel massimo campionato è stato Christian Vieri, contro il Perugia tra il febbraio 1999 e il dicembre 2003 (12 gol in questo arco temporale contro gli umbri)».