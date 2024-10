Cafu ricorda il passaggio al Milan: «Dovevo andare in Giappone dopo la Roma, ma quando è arrivata la chiamata...»

Le parole dell’ex calciatore brasiliano Cafu riguardo il suo passaggio dalla Roma al Milan, rifiutando il contratto più ricco dal Giappone

Intervenuto come ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex Milan e Roma Cafu ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo passaggio in rossonero.

PAROLE – «Dopo la Roma dovevo andare in una squadra giapponese che mi aveva già depositato i soldi nel conto. Io ho chiamato e ho detto: ‘Ragazzi, ho un piccolo problema. Mi ha chiamato il Milan’. Io sono andato al Milan e loro si sono un po’ arrabbiati con me. Il Milan non mi pagava come la squadra giapponese, ma capita, era il Milan».