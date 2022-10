Buriani su Pioli: «Riesce a stupirmi ancora e gioca un ottimo calcio». Le parole dell’ex rossonero

Ruben Buriani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex di Milan e Monza:

«Riesce a stupirmi ancora, gioca un ottimo calcio, ha formato un gruppo ben amalgamato. E per un obiettivo così (l’Europa, ndr) non manca molto, la squadra è giovane ma ha già saputo essere competitiva in grandi stadi. Ha fatto vedere il suo marchio, la sua identità, il suo valore. Si capisce che è in evoluzione continua, sempre verso l’alto e senza più paura di cadere».