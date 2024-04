Buongiorno Milan, tra i due litiganti il terzo gode? Forte interesse dall’estero per il difensore del Torino: ecco chi lo vuole

Si prospetta una vera e propria asta in estate per arrivare ad Alessandro Buongiorno, finito con decisione nel mirino del calciomercato Milan già da gennaio, quando il club aveva fatto un tentativo per portarlo a Milano vista l’emergenza infortuni in difesa. Cairo e il Torino hanno fatto muro ed adesso aumentano le pretendenti per il difensore, tra cui l’Inter.

Il giornalista Orazio Accomando su X spiega come i nerazzurri non abbiano mai nascosto il loro interesse, così come i rossoneri abbiano già sondato il terreno. Il pericolo maggiore per le due milanesi è però rappresentato dall’estero, precisamente dall’Atletico Madrid: l’azzurro è il primo nome nella lista di Simeone per puntellare la difesa.