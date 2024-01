Buongiorno Milan: distanza importante tra domanda e offerta, LE ULTIME

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Buongiorno. La distanza tra domanda del Torino e offerta rossonera è ampia

Buongiorno vuole il Milan. Tuttavia ad ora la trattativa del calciomercato rossonero per portarlo a Milano non è facile.

Come riportato da Sportmediaset la strada è piuttosto in salita in quanto c’è una distanza importante tra le parti: la prima offerta rossonera è stata di 15 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo che viene valutato 15 milioni dai rossoneri (i granata invece lo valutano 10 milioni). Il club di Cairo vuole invece 40 milioni di euro cash.