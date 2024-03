Buongiorno Milan, Juric rivela: «Un ragazzo che ha voglia di apprendere, sul suo futuro..»

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Napoli Torino. Ecco cosa ha detto su Buongiorno, accostato al mercato Milan

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa alla viglia di Napoli Torino. Ecco cosa ha detto su Buongiorno, accostato al calciomercato Milan:

LE PAROLE– «E’ un ragazzo sul quale si può costruire, ha caratteristiche giuste: non eccelle in certe situazioni, ma ha capacità di apprendimento e di migliorare. Non volevo darlo in prestito per lavorare con lui, ha i presupposti per diventare un ottimo giocatore. Queste sono le sue prime partite, ma avrà più continuità e vogliamo costruire un giocatore per il futuro del Toro. Come Buongiorno, ha voglia di apprendere e ascolta molto. Sul suo futuro sono fiducioso».

LA CONFERENZA STAMPA DI JURIC ALLA VIGILIA DI NAPOLI TORINO