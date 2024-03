Buongiorno Milan: il difensore ha un sogno per il futuro. Lo ha svelato l’obiettivo dei rossoneri

Il difensore del Torino Buongiorno, obiettivo del mercato Milan, ha parlato a Cronache di spogliatoio. Le parole sui sogni per il futuro

SOGNI – «La Champions League è uno di questi, certo che mi piacerebbe giocarla. Studio? Mi sono laureato con 110 e lode in Economia Aziendale, ora sto facendo la magistrale»

JUVENTUS – «Alle elementari in classe eravamo più tifosi del Toro che bianconeri, ma il mio migliore amico all’epoca era juventino e ci prendeva in giro. Adesso ho sia amici che non seguono il calcio, sia che vanno nella curva del Torino. Quelli bianconeri invece… mi punzecchiano dopo le partite»