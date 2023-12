Marco Bucciantini, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan in chiave lotta scudetto. Le parole

«Il Milan non è mai stato superstizioso nel dichiarare i propri obiettivi. Sono andati in Europa League e han subito dichiarato di volerla vincere, Reijnders ha detto che puntano ancora al primo posto in campionato. Questo è un bellissimo modo di abitare la propria professione. Se ci credono loro non gli taglio il filo dell’aquilone, li lascio volare. Se ci sono tutti e stanno tutti bene loro sono avvitati dentro la lotta Scudetto»