Buffon: «Felice di aver raggiunto Paolo Maldini, ora vado avanti»

Buffon parla del record di presenze raggiunto la scorsa gara di campionato eguagliando Paolo Maldini in vetta

Gianluigi Buffon ha parlato del record di presenze in Serie A di Paolo Maldini eguagliato nella scorsa gara dal portiere bianconero:

«La partita con la Sampdoria è stata sicuramente emozionante per tutto quello che rappresentava. In fondo le emozioni sono uno dei motivi per cui continuo a giocare. Raggiungere Paolo Maldini in testa alla classifica delle presenze di Serie A mi ha onorato, ma da oggi c’è già da pensare ai prossimi obiettivi».