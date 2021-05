Buffon al Monza in Serie B: Galliani e la tentazione di Gigi

È Adriano Galliani il dirigente che ha inviato un SMS a Gigi Buffon all’indomani dell’annuncio del suo secondo addio alla Juventus. Non un’offerta vera e propria, corredata da cifre relative a ingaggio o anni di contratto. Più prosaicamente un’iscrizione alla corsa per aggiudicarsi le prestazioni dell’icona juventina che avrà pure 43 anni ma ha dimostrato anche nella finale di Coppa Italia di essere integro e affidabile.

Come riporta il Corriere della Sera la scommessa che ha sul tavolo è vestire la maglia da titolare del Monza, una squadra di provincia ma che sogna in grande: certo, la sfumata occasione di approdare in A rende meno appetibile l’offerta, considerando che il portierone è a caccia di una vetrina in vista del Mondiale del 2022.