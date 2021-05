Bucciantini: «Vi dico che ruolo dovrà avere Ibra nel Milan»

Bucciantini ha spiegato come Ibrahimovic nella prossima stagione dovrà essere una preziosa aggiunta e non un titolare

Bucciantini, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato la situazione di Zlatan Ibrahimovic anche in relazione ai piani rossoneri della prossima stagione:

«Ibra? Per me è fondamentale come giocatore. Ora al Milan è una presenza fissa, ma deve diventare ed essere un’aggiunta per questa squadra. Ibra quando c’è va bene, ma serve un titolare. Quest’anno è stato fuori 17 giornate per problemi fisici».