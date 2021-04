Briatore: «Ibra, Ronaldo, Quagliarella… una cosa accade solo in Italia»

L’imprenditore Flavio Briatore ha espresso le proprie considerazioni sui veterani della Serie A: le sue dichiarazioni

«Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Quagliarella… Solo in Italia abbiamo gente di 36 e 40 anni. In altri Paesi certi giocatori non verrebbero più messi in campo per fare spazio ai giovani».

L’appunto su Ibrahimovic appare quantomeno fuori luogo se si considera il rendimento dello svedese con 17 reti segnate in 24 gare giocate tra campionato e coppe. Lo svedese ha dimostrato di essere ancora decisivo.