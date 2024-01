Brassier Milan, dal contratto alla concorrenza europea: tutti i DETTAGLI

Brassier Milan, dal contratto alla concorrenza europea: tutto quello da sapere sul difensore in vista di gennaio

Oltre al ritorno di Gabbia, i rossoneri vogliono rinforzare il reparto difensivo con Brassier.

Difensore centrale ma anche terzino mancino attualmente in forza al Brest, il mercato Milan vedrà, secondo quanto riportato da SkySport, se continuare su questa pista nei prossimi giorni. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e ci sono alcune squadre europee interessate come Monaco e Porto.