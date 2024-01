Brassier Milan, dalla Francia sono sicuri: l’affare si può fare a giugno. I dettagli sulla strategia dei rossoneri per il centrale del Brest

Lilian Brassier è uno dei difensori finiti nel mirino del calciomercato Milan per gennaio. Dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, Moncada e Furlani sono alla ricerca di ulteriori rinforzi per il reparto arretrato di Stefano Pioli, che in questa prima metà della stagione è stato falcidiato da una serie interminabile di infortuni.

Come riporta dalla Francia Footmercato, i rossoneri starebbero pensando di spostare il colpo per l’arrivo del centrale in forza al Brest a giugno. Tra gli altri club interessati al calciatore anche Monaco, Atalanta e Stoccarda.