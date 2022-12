Brasile, Tite annuncia l’addio: «Questo ciclo è finito»

Tite, CT del Brasile, ha annunciato l’addio alla Nazionale brasiliana dopo l’eliminazione da Qatar 2022 per mano della Croazia

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per mano della Croazia, Tite, CT del Brasile, ha annunciato l’addio:

«E’ una sconfitta dolorosa ma sono in pace con me stesso, questa è la fine di un ciclo, lo aveva già detto un anno e mezzo fa e sono un tipo che ha una parola sola. Qui ai Mondiali non ero per giocare, magari vincere e poi fare la commedia affinché qualcuno mi pregasse di rimanere. Tutto era comunque già chiaro. Bilancio? Ora sono troppo emozionato per farlo – risponde -, non sono proprio in condizione, non riesco a farlo subito dopo un’eliminazione».