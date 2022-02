Brambati: «Milan, ora metti pressione all’Inter»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati dicendo la sua sul Milan:

«Alla fine chi arriva primo merita. Anche per me sulla carta, leggendo il curriculum dei giocatori, è più forte l’Inter. Ma ha avuto la possibilità di chiudere la questione nel derby e non ce l’ha fatta. Quando c’è stato da dare la zampata non lo ha fatto. Con i cambi nel derby ha facilitato la rimonta del Milan. Il Milan deve sfruttare questo momento e mettere pressione all’Inter, che è finita solo ora sotto pressione. E vedremo cosa farà»

FIDUCIA – «Pioli. Inzaghi, nel momento in cui poteva schiacciare, non lo ha fatto. Lo stesso Spalletti aveva un break point l’altro giorno ma non ha sfruttato l’occasione»