Brambati duro su Leao: «Errore col Newcastle? Fossi stato un compagno lo avrei preso a schiaffi»

Le parole a TMW Radio, dell’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati che ha così criticato duramente Leao dopo Milan Newcastle:

«Quello col Newcastle non è un errore tecnico ma di concetto. E tu gli errori di questo tipo, che partono dalla testa, non li devi fare. Dopo che hai perso un derby 5-1 e puoi riscattare la squadra non puoi fare quello. Io fossi stato un compagno lo avrei preso a schiaffi nello spogliatoio. Il tacco non si fa a San Siro in quel momento»