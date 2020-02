Braida: «Messi in Italia? Preferirei vederlo al Milan»

Ariedo Braida: «Lionel Messi in Italia? Da tifoso rossonero mi piacerebbe vederlo al Milan, ma resta complicato»

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha parlato Ariedo Braida. L’ex direttore sportivo rossonero si è soffermato sul futuro di Lionel Messi.

«Messi è un giocatore straordinario. Sta risolvendo tutti i problemi del Barcellona, anche a livello societario. Sta molto bene in Spagna, vive con la sua famiglia. Arrivo in Italia? Da milanista preferirei venisse a giocare per la mia squadra, ma in questo momento solo Inter e Juventus possono permetterselo»