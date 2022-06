Brahim Diaz resta al Milan: lo sponsor è Pioli. Il trequartista spagnolo ha nel tecnico un grande estimatore

Come riferisce La Gazzetta dello Sport alla fine Brahim Diaz dovrebbe restare al Milan. C’era un contratto a stabilirlo ma la situazione è stata ulteriormente confermata da un recente contatto col Real Madrid.

Tra 12 mesi poi il Milan potrà riscattarlo a 22 milioni e il Real Madrid eventualmente controriscattarlo a 27. Nonostante una stagione non eccellente lo spagnolo ha in Pioli un grande sponsor, anche per questo resterà rossonero.