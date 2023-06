Brahim Diaz conteso tra Milan e Real Madrid: presto il vertice decisivo per il futuro del trequartista spagnolo

Sono giorni caldissimi per capire quale sarà il futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo è al momento conteso tra il Milan, che vorrebbe tenerlo, e il Real Madrid, che vorrebbe riportarlo alla base.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, ad oggi è difficile che Brahim Diaz possa continuare in rossonero. Ad ogni modo presto dovrebbe andare in scena un vertice decisivo per decidere una volta per tutte il suo destino.