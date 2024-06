Zirkzee Milan, i tempi si allungano: le NOVITÀ sull’affare e la VERITÀ sulla concorrenza

Zirkzee Milan, i tempi si allungano: tutte le NOVITÀ sull’affare e la VERITÀ sulla concorrenza dalla Premier

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Bologna e obiettivo numero uno del calciomercato Milan per rinforzare il reparto offensivo.

Come riportato dal quotidiano la convocazione in extremis all’Europeo può allungare i tempi dell’affare. Nel frattempo i rossoneri devono anche stare attenti alla concorrenza della Premier: sulle sue tracce ci sono anche Arsenal e United, che però per il momento non hanno intavolato alcuna trattativa.