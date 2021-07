Brahim Diaz e Ballo Toure sono a Casa Milan per firmare i rispettivi contratti: le ultime

Brahim Diaz e Ballo Toure arrivati a Casa Milan per firmare i rispettivi contratti. I due giocatori sono arrivati separatamente nella sede rossonero per mettere nero su bianco il proprio futuro in rossonero.

Ballo-Toure ieri si è anche sottoposto a visite mediche e di idoneità sportive, niente di tutto ciò per Brahim Diaz che invece le aveva già sostenute con il Real Madrid pochi giorni prima.