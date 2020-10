Brahim Diaz: «Calcio con entrambi i piedi, è un grande vantaggio»

Il trequartista rossonero Brahim Diaz ha rilasciato un’intervista ai microfoni di As, parlando della sua nuova avventura al Milan

Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS, quotidiano spagnolo, in seguito alla convocazione nella Spagna Under 21. Queste le sue parole sul piede preferito:

«Mi piace non dirlo perché così gli avversari non lo sanno. Gioco con entrambi con i piedi. E’ un grande vantaggio. Sono sempre stato con la palla, fin da piccolo. Lei era la mia migliore amica. Ho sempre voluto migliorare in tutti i settori e avere entrambe le gambe era uno dei miei obiettivi. Mi sono esercitato e sono migliorato».