Braglia: «Ecco cosa penso del Milan che si sta creando». Le parole dell’ex portiere sulla situazione in casa rossonera

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW del Milan che si sta creando. Ecco le parole dell’ex portiere

«Adesso dire cosa sarà non so. Voglio vedere chi arriva e chi esce ancora, poi tirare le somme. Io avrei comunque venduto Tonali a quelle cifre, ma ora vediamo che Milan sarà e valuteremo. Per me poi l’addio a Maldini è pesante, soprattutto per un livello di identità»