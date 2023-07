Braglia sul Milan: «Ci sono parecchie cose da mettere a posto». Le parole dell’ex portiere

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole dell’ex portiere sul calciomercato rossonero:

«Serve pianificare, ma non è detto che qualcuno veda poche prospettive e chieda di andare via. Magari si potrebbero palesare delle perplessità. Questo non mi stupirebbe. Bisogna vedere, di sicuro ci sono parecchie cose da mettere a posto. Se sarà bravo Pioli a infondere ai giocatori lo spirito del Milan sarò molto contento»