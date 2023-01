Braglia: «Milan? Se contro l’Inter il migliore è Tatarusanu…»

Simone Braglia, ex portiere, ha commentato la sconfitta del Milan nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così del Milan dopo la finale di Supercoppa:

«È un momento molto difficile per il Milan, perché la difesa, che era stata la chiave per lo scudetto dell’anno scorso, sta venendo meno. Se il migliore dei rossoneri è stato Tatarusanu ci sarebbe da fare qualche riflessione. La squadra non si è presentata come avrebbe dovuto per un impegno del genere».