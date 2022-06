Braglia: «Maldini e Massara colonne del Milan, sul mercato...»

Simone Braglia, ex portiere, ha sottolineato la grande importanza di Maldini e Massara per il Milan: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così di Maldini e Massara:

«Sono due capisaldi della società, bisognerebbe capire come mai questa firma è tardiva, con il mercato ormai alle porte. Mi dà da pensare sul fatto che qualche problemino d’intesa c’era. E sarebbe bello capire qual è, perché ne vale del futuro di un club importante come quello rossonero. Una punta sul mercato? In questo momento c’è un altro fattore fondamentale per le nuove proprietà, ossia l’equilibrio di bilancio. Per l’opinione pubblica è bello il grande nome, ma il problema è che poi devi fare i conti. Il tempo dei grandi magnati italiani è finito. Si deve sottostare ad altre regole. Con l’equilibrio patrimoniale devono tutti farci i conti».