Bozzolan dopo il rinnovo: «Sono molto contento e onorato». Le parole del terzino sinistro classe 2004 della Primavera del Milan

Andrea Bozzolan ha espresso la sua gioia per il rinnovo con il Milan attraverso un post sui social. Ecco le parole del terzino sinistro classe 2004 della Primavera:

«Sono molto contento e onorato di continuare a far parte di questa famiglia che mi ha cresciuto e ha creduto in me fin da piccolo»