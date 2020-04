Bozzo: «Il calcio deve ripartire seppur con dei limiti»

Giuseppe Bozzo, famoso procuratore sportivo, ha sottolineato come il calcio debba ripartire il prima possibile per far ripartire l’economia sportiva

Giuseppe Bozzo, famoso procuratore sportivo, ha sottolineato come il calcio debba ripartire il prima possibile per far ripartire l’economia sportiva: «Il calcio, come tutte le aziende, non può fermarsi a lungo. Deve ripartire, seppur con tutti i limiti del caso. Quando riapriremo non sarà tutto come prima, fin quando non ci sarà un vaccino non ci sarà normalità. Riprendere la stagione servirà a limitare i danni economici, sempre nel rispetto dei defunti e della salute. Ricominciare così è difficile, lo capisco. Il calcio all’esterno viene visto come un momento ludico, ma dietro c’è un mondo intero che non può e non deve fermarsi. Bisogna andare avanti con consapevolezza, cercando di non dimenticare chi non c’è più» ha dichiarato l’avvocato a TMW.