Verza: «Ecco il motivo dell’addio di Donnarumma al Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex rossonero Vinicio Verza, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha detto la sua sulla vicenda Donnarumma. Le sue parole

L’ex rossonero Vinicio Verza, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha detto la sua sulla vicenda Donnarumma. Le sue parole:

«Ci sono due cose – dice – nel mondo del calcio non c’è riconoscenza. Servi finchè rendi e finchè puntano su te e gli porti qualcosa. L’esempio è anche Del Piero, fatto fuori dalla Juve. Non so i motivi ma resta il fatto che non ha avuto futuro bianconero. In questo caso il comportamento di Donnarumma e dei suoi procuratori hanno creato questo addio. Un ragazzo così giovane, un portiere così forte, si è fatto coinvolgere in una situazione poco piacevole verso la società e i tifosi. Ora del resto è tutto in mano ai procuratori che fanno da manager anche su come comportarsi e su cosa fare e dire… Il Milan ha deciso di lasciare andare Donnarumma e si è liberato di certe problematiche»

MAIGNAN- «Maignan è un portiere affidabile. Donnarumma ha scelto di andare Psg dove ha trovato con un portiere con 3 anni di contratto ed è stata una decisione azzardata, infatti c’è alternanza»