Borussia Dortmund Milan 0-0: secondo pareggio consecutivo per i rossoneri

Milan ospite del Borussia Dortmund nella seconda giornata di Champions League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca live

(inviato al Signal Iduna Park) – Trasferta cruciale per il Milan, che si gioca tanto tra le mura amiche del Borussia Dortmund. Rossoneri che cercano la prima vittoria in Champions League dopo il pareggio all’esordio con il Newcastle. Partita intensa ma nessuna delle due squadre segna nonostante diverse occasioni da gol.

Borussia Dortmund Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

3′ Occasione Milan – contropiede rossonero con Pobega che viene lanciato da Reijnders in profondità, punta la porta e calcia. Chiusura provvidenziale della difesa

6′ Occasione Dortmund – contropiede dei padroni di casa sul passaggio sbagliato di Leao, palla al centro che Thiaw non allontana al meglio, non ne approfitta Malen che con un tiro al volo non centra la porta

9′ Ritmi alti di gioco

12′ Il Milan prova a imporre il suo gioco con fraseggi tra le linee fino ad ora però non riesce a trovare la giocata decisiva

15′ Tiro Thiaw – dagli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Pulisic svetta più alto di tutti il difensore rossonero. Il suo tiro di testa finisce alto di poco

19′ Spreca un ottimo contropiede il Milan con Theo Hernandez che non riesce a servire adeguatamente Leao, con il tiro cross del portoghese che poi si perde tra le braccia di Kobel

27′ Occasione Malen – recupera palla il Borussia Dortmund al limite dell’ area rossonera, riceve Malen che dribbla e calcia in diagonale, fuori di poco

30′ Occasione Fullkrug – perde palla Calabria, gliela soffia il numero 14 che non ci pensa due volte e calcia. Respinge in qualche modo Maignan

34′ Spinge il Borussia Dortmund, il Milan non riesce a ripartire in maniera pericolosa

35′ Occasione Brandt – il numero 19 riceve palla in area rossonera spalle alla porta, si coordina in rovesciata, conclusione alta

37′ Occasionissima Milan – sugli sviluppi di calcio d’angolo respinge la difesa del Dortmund, Calabria rimette il pallone in area di testa, ci arriva Giroud che solo davanti a Kobel calcia alto

42′ Tiro Bensebebaini – altro errore in impostazione del Milan, il numero 5 riceve palla e calcia al volo attento Maignan

43′ Occasione Dortmund – sugli sviluppi di calcio d’angolo una carambola strana quasi favorisce la rete dei padroni di casa

44′ Occasione Theo Hernandez – azione insistita del Milan con la palla che arriva al terzino francese dopo la respinta della difesa, tiro dal limite. Alto di poco

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Spingono i rossoneri

51′ Tiro Pobega – sugli sviluppi di calcio d’angolo Pobega anticipa tutti sul primo alo ma la spizzata finisce fuori

54′ Occasione Milan – azione insistita dei rossoneri con Musah che serve Leao al limite, verticalizzazione per Pulisic che si gira e calcia, tiro centrale respinto da Kobel il qualche modo

60′ Milan che rifiata, prova a spingere il Dortmund

62′ Occasione Milan – Pulisic lancia Leao in contropiede, il portoghese sterza e si accentra non riesce a calciare, recupera Musah ma viene fermato in angolo

67′ Giroud prova a girarsi ed agganciare un cross di Calabria senza successo

73′ Tiro Schlotterbeck – il numero 4 del Borussia Dortmund calcia dal limite, attento Maignan

77′ Prova a spingere il Dortmund

80′ Occasione Theo Hernandez – schema su calcio di punizione del Milan con Leao che riceve palla sul secondo palo, cross al centro dove si immola Theo di testa, tiro alto

84′ Occasione Milan – Chukwueze riceve palla dribbla e calcia a giro, palla di poco fuori

86′ Doppia occasione Milan – Chukwueze riceve palla da Leao, controlla e calcia ma salva Kobel, sulla respinta arriva Reijnders che calcia fuori di poco

89′ Occasione Nmecha – tiro dal limite dell’area di rigore che finisce fuori di poco

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: al termine del match – PAGELLE

Leao

Borussia Dortmund Milan 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Emre Can; Malen (72’Bynoe-Gittens), Reus (72′ Nmecha), Brandt (62′ Adeyemi); Fullkrug (84′ Moukoko). All. Terzic. A disp. Meyer, Lotka, Reyna, Haller, Wolf, Sule,

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (68′ Florenzi), Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega (57′ Adli); Pulisic (68′ Chukwueze) , Giroud (68′ Okafor) , Leao. All. Pioli. A disp. Sportiello; Mirante, Jovic, Kjaer, Bartesaghi

ARBITRO: Marciniak (POL)

AMMONITI: 19’Schlotterbeck; 23′ Reijnders; 24′ Emre Can; 88′ Musah

Borussia Dortmund Milan: il pre-partita