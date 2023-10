Borussia Dortmund Milan, dai precedenti alle difese: i numeri della sfida

Borussia Dortmund Milan, precedenti e difese: i numeri della sfida. Le due squadre tornano ad affrontarsi e in campo c’è l’ex Pulisic

I numeri di Borussia Dortmund Milan, come riportati dal sito ufficiale del club rossonero:

Borussia Dortmund e Milan tornano ad affrontarsi per la prima volta dalla seconda fase a gironi della Champions League 2002/03: in quell’occasione le squadre in trasferta vinsero le due partite per 1-0.

Il Milan è rimasto imbattuto in 12 delle 14 partite di Champions League giocate contro squadre tedesche (7 vittorie, 5 pareggi). L’ultima squadra della Germania affrontata in una fase a gironi è lo Schalke 04 nella stagione 2005/06 (2-2 a Gelsenkirchen, 3-2 a San Siro).

I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre partite della fase a gironi di Champions League. L’ultima volta che il Milan ha registrato una serie più lunga di clean sheet di fila in questa fase del torneo è stata nel 2002/03 (quattro, tra cui una partita contro lo stesso Borussia Dortmund).

La prossima sarà la 50ª presenza di Christian Pulisic in Champions League, più del doppio di qualsiasi altro giocatore americano nel torneo. Il numero 11 rossonero è un ex dell’incontro: delle sue 49 partite in Champions, 22 sono state con il Borussia Dortmund.