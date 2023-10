Borussia Dortmund Milan: Pioli e Thiaw presenteranno la sfida di Champions League in conferenza stampa

Domani sarà la giornata di vigilia in casa Milan in vista della sfida di Champions League in casa del Borussia Dortmund, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi.

Insieme a Stefano Pioli sarà Thiaw a presentare la sfida, uno snodo cruciale per il cammino dei rossoneri in Champions League.