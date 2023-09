Borussia Dortmund nei guai: si ferma un big. Out anche per la sfida contro il Milan del prossimo 4 ottobre?

Non arrivano buone notizie in casa Borussia Dortmund in vista dei prossimi impegni. Come riportato dal ds dei gialloneri Sabitzer ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a stare fuori per alcuni giorni.

Il 4 ottobre il Milan farà visita proprio alla formazione tedesca per la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions. In dubbio, dunque, la presenza dell’austriaco.