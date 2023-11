Borghi: «Giroud glorifica il gioco del Milan, è fantastico»

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha voluto dire la sua sull’importanza che ha Olivier Giroud per il Milan: le sue parole

Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi si sofferma sull’importanza di Olivier Giroud per il Milan.

LE PAROLE – «Olivier è fantastico, è troppo bravo nel gioco aereo e aiuta sempre la squadra anche in fase difensiva. Il francese glorifica il gioco del Milan, infatti è il centravanti esemplare, se incontriamo un bambino oggi gli diciamo “Guarda quello che fa Giroud, per essere un attaccante forte devi imparare da lui, ambire ad essere come Giroud».