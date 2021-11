Borghi: «Alvarez? Il destino lo guarda. Ecco che cosa mi piacerebbe»

Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale You Tube parlando, tra le altre cose, di Julian Alvarez, talento che piace al Milan

«È un ragazzo che ha sempre comunicato di avere delle qualità particolari. D’altra parte quando uno a 18 anni debutta in Libertadores nella finale del Bernabeu vuol dire che insomma il destino ti sta guardando. Julian Alvarez ha avuto un’evoluzione straordinaria grazie al lavoro che ha fatto su di lui Gallardo e anche grazie al lavoro che ha fatto nelle nazionali giovanili. Oggi è un attaccante che è esploso, un attaccante che segna. È il capocannoniere del campionato argentino ed è una punta moderna, può fare tante cose: primo riferimento o seconda punta. Per diverso tempo ha giocato sull’esterno destro d’attacco. A me sembra che siamo ad un punto di maturità già molto interessante. È comunque un giocatore che deve crescere, che deve misurarsi con l’Europa però i valori sono da stella assoluta. Mi piacerebbe molto se Alvarez arrivasse in Italia»