Calciomercato Milan: Spinazzola verso l’addio alla Roma, per sostituirlo nel mirino un obiettivo rossonero

La Roma potrebbe insidiare il calciomercato Milan per sostituire Spinazzola. Nel mirino un obiettivo in comune con i rossoneri

Porte girevoli in casa Roma. Spinazzola ha un contratto in scadenza, un ingaggio da 3 milioni di euro e corre veloce verso l’addio. Non ci sono segnali di rinnovo e quindi dopo cinque anni pare pronto a salutare i giallorossi.

Come riportato da TMW un’ idea per sostituirlo porta a Patrick Dorgu, che in termini di polivalenza non è secondo a nessuno: quest’anno, al Lecce, ha giocato da terzino sinistro e da centrocampista di sinistra con D’Aversa, addirittura da ala (sia a destra che a sinistra) e anche da centrocampista di destra con Gotti. C’è da battere però la concorrenza del calciomercato Milan