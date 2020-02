Bonucci: «Risultato importante ma abbiamo concesso troppo»

Bonucci ha commentato nell’immediato post partita tra Milan-Juventus il sofferto pareggio strappato in extremis

Ecco le parole di Bonucci ai microfoni della Rai sul match Milan-Juventus valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia.

«Risultato importante. Non possiamo accontentarci di venire qui con il Milan e concedere qualcosa di troppo. Dobbiamo cambiare marcia ti serve qualcosa in più. Abbiamo fatto una buona gara, ma il Milan pensava alto. Dobbiamo mettere in pratica ciò che facciamo durante la settimana e continuare a crescere. Sicuramente la sensibilità e una per importante per il Milan, ma dobbiamo guardare in casa nostra»