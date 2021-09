Juve Milan: Leonardo Bonucci, ex discusso della partita, partirà dalla panchina. Ecco le ultime di Allegri

Leonardo Bonucci non sarà della sfida Juve Milan questa sera. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’ex giocatore rossonero non comincerà dall’inizio, a discapito invece dell’olandese De Ligt, che giocherà in coppia con Chiellini. Oltre a questo, Allegri farà partire dalla panchina anche Chiesa.